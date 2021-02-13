Мощное землетрясение ощущалось в 10 префектурах Японии, в том числе в Фукусиме

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13 февраля 2021, 18:32 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

В Японии в субботу, 13 февраля, произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1. Подземные толчки зафиксированы в 23:08 по местному времени (17:08 мск) в Тихом океане к северо-востоку от префектуры Фукусима.

Национальное метеорологическое управление Японии объявило угрозу цунами. По японскому общественному телевидению местных жителей призывают не приближаться к береговой линии, хотя опасности разрушений не ожидается.

Сильные подземные толчки ощущались в 10 префектурах северной, северо-восточной и центральной частей Японии, включая Фукусиму, Мияги и района Токио.

ТАСС передало, что в здании представительства агентства в Токио из-за подземных толчков, которые продолжались более минуты, падала техника, мебель, сработала аварийная система отключения газа во всей постройке.

Нештатных ситуаций на АЭС "Фукусима-1" после землетрясения не зафиксировали. При правительстве Японии начал работу кризисный штаб.

Представители энергетической компании Tokyo Electric Power сообщили, что в районе АЭС не было зафиксировано каких-либо изменений радиационного фона. Специалисты станции продолжают мониторинг ситуации.

В Армении сегодня замлетрясение произошло недалеко от Еревана, пострадал один человек.