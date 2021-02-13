Перебои со связью и интернетом возникли в Ереване из-за землетрясения, МЧС Армении призвало людей оставаться на улицах

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13 февраля 2021, 17:39 Источник: ТАСС

МЧС Армения

В Ереване в субботу, 13 января, из-за сильного землетрясения фиксируются перебои с мобильной связью и интернетом. По информации МЧС Армении, произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр располагался в 8 км к югу от Еревана.

Многие жители Еревана, опасаясь повторных подземных толчков, вышли из домов на улицы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Армении сообщило о 46 повторных подземных толчках в Ереване. Жителей столицы призвали оставаться на улице, несмотря на то, что сейсмическая активность снижается.

По данным МЧС, на двух зданиях пострадала облицовка, у одного из которых повреждено 7 кв. м крыши. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в районе Эребуни повреждено одно здание, возведенное в порядке самостроя, один человек получил легкое ранение. По предварительным данным, других пострадавших нет.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра и Геологической службы США, магнитуда землетрясений в Армении составила 4,9.