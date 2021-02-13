В Пермском крае пьяный водитель насмерть сбил девятилетнего ребенка

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 февраля 2021, 16:20 Источник: СУСК РФ по Пермскому краю

коробка переключения передач, pixabay.com

Пьяный водитель в селе Есаул в Пермском крае насмерть сбил ребенка, который скатился с обочины на проезжую часть. Согласно последней информации, дорожно-транспортное происшествие случилось 11 февраля.

Установлено, что житель села Есаул Чернушинского городского округа, который управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на девятилетнего ребенка, скатившегося на проезжую часть с обочины.

От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. Назначен комплекс судебных экспертиз. Выясняются подробности аварии.