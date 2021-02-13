Крыша спортзала обрушилась в Доме культуры в Москве из-за снегопада
13 февраля 2021, 16:03
Днем в субботу, 13 февраля, стало известно, что в спортзале Дома культуры в Ховрино из-за снегопада обрушилась крыша. Согласно последней информации, в результате случившегося никто не пострадал.
Уточняется, что крыша спортивного зала обрушилась в Доме культуры, расположенном по адресу: улица Новая, дом 2. Это случилось из-за мощного снегопада, который ранее обрушился на Москву. Данных о пострадавших к настоящему моменту не поступало.
Напомним, что сегодня утром в подмосковном Щелково под тяжестью снега прогнулась конструкция теннисного корта.
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