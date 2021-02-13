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В подмосковном Щелково под тяжестью снега прогнулась конструкция теннисного корта

, 12:02 Источник: ТАСС

В подмосковном Щелково под тяжестью снега прогнулась конструкция теннисного корта
теннисный корт, pixabay.com

В Подмосковном Щелково утром в субботу, 13 февраля, под тяжестью снега прогнулась конструкция теннисного корта. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники МЧС региона.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что в щелковском торговом центре произошло обрушение. В МЧС уточнили, что данная информация не соответствует действительности и пояснили, что выпавший снег привел к тому, что прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта.

В результате случившегося никто не пострадал. Люди, находившиеся в районе происшествия, были эвакуированы.

ЕТ

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