В подмосковном Щелково под тяжестью снега прогнулась конструкция теннисного корта

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13 февраля 2021, 12:02 Источник: ТАСС

теннисный корт, pixabay.com

В Подмосковном Щелково утром в субботу, 13 февраля, под тяжестью снега прогнулась конструкция теннисного корта. Соответствующую информацию предоставили ранее сегодня сотрудники МЧС региона.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что в щелковском торговом центре произошло обрушение. В МЧС уточнили, что данная информация не соответствует действительности и пояснили, что выпавший снег привел к тому, что прогнулась крыша надувной конструкции теннисного корта.

В результате случившегося никто не пострадал. Люди, находившиеся в районе происшествия, были эвакуированы.