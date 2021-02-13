Тело мужчины нашли в здании под Калугой, где ранее обрушилась кровля

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13 февраля 2021, 14:04 Источник: РИА "Новости"

сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

В Калужской области обрушилась кровля здания бывшего автокомбината. Согласно последней информации ГУ МЧС по региону, под завалами на месте происшествия было обнаружено тело мужчины, предположительно, хозяина помещений.

Здание, о котором идет речь, представляет собой одноэтажную, железобетонную конструкцию, площадь которой составляет 50х100 метров.

В настоящий момент на месте случившегося продолжаются поиски, поскольку, по некоторым данным, в момент обрушения кровли внутри могли находиться два человека.

Предполагается, что происшествие случилось из-за большого скопления снега на крыше.