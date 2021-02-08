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В Барнауле частично обрушилась крыша пятиэтажного дома

, 12:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Барнауле частично обрушилась крыша пятиэтажного дома
кровля, pixabay.com

В минувшую субботу, 6 февраля, в Барнауле обрушилась крыша пятиэтажного дома. Согласно последней информации сотрудников мэрии города, в результате случившегося оказалась повреждена система отопления.

Инцидент произошел в доме номер 19 на Тимуровской улице. В здании проживают более 200 человек. Уточняется, что произошло частичное обрушение кровли над квартирами первого подъезда. Общая площадь повреждения составила около 144 квадратных метров.

Сообщается, что уже в воскресенье, 7 февраля, отопление в доме удалось восстановить.

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