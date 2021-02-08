В Барнауле частично обрушилась крыша пятиэтажного дома
8 февраля 2021, 12:33[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В минувшую субботу, 6 февраля, в Барнауле обрушилась крыша пятиэтажного дома. Согласно последней информации сотрудников мэрии города, в результате случившегося оказалась повреждена система отопления.
Инцидент произошел в доме номер 19 на Тимуровской улице. В здании проживают более 200 человек. Уточняется, что произошло частичное обрушение кровли над квартирами первого подъезда. Общая площадь повреждения составила около 144 квадратных метров.
Сообщается, что уже в воскресенье, 7 февраля, отопление в доме удалось восстановить.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.