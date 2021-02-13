Летевший из Москвы в Симферополь самолет из-за снегопада сел в Краснодаре

Самолет, который летел из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлиться в Краснодаре из-за сильного снегопада, а также проведения работ по расчистке взлетно-посадочной полосы в месте назначения.
Уточняется, что рейс СУ1636 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из московского аэропорта "Шереметьево" в Симферополь, из-за снегопада вынужден был совершить посадку на запасном аэродроме в Краснодаре. Это произошло в 10.41 по московскому времени.
Согласно последней информации, на борту воздушного судна находятся 133 пассажира.
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