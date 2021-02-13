Летевший из Москвы в Симферополь самолет из-за снегопада сел в Краснодаре

Аргументы Недели → Происшествия 13+

13 февраля 2021, 13:16 Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

Самолет, который летел из Москвы в Симферополь, был вынужден приземлиться в Краснодаре из-за сильного снегопада, а также проведения работ по расчистке взлетно-посадочной полосы в месте назначения.

Уточняется, что рейс СУ1636 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из московского аэропорта "Шереметьево" в Симферополь, из-за снегопада вынужден был совершить посадку на запасном аэродроме в Краснодаре. Это произошло в 10.41 по московскому времени.

Согласно последней информации, на борту воздушного судна находятся 133 пассажира.