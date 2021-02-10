Летевший в Уфу самолет вернулся в Петербург по техническим причинам

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10 февраля 2021, 20:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

самолет, pixabay.com

Самолет, вылетевший ранее из Санкт-Петербурга в Уфу, вернулся вечером в среду в аэропорт Пулково. Согласно последней информации авиакомпании "Россия", это произошло по техническим причинам.

Уточняется, что экипаж рейса 6413 Санкт-Петербург – Уфа принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Самолет совершил успешную посадку в 19.00 по московскому времени. Пассажиров впоследствии пересадят на резервное воздушное судно, которое вылетит после 20.00.

К настоящему моменту не уточняется, что именно стало причиной для прерывания полета.