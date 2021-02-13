Автобус загорелся на севере Москвы

На Ботанической улице, расположенной на севере Москвы, в субботу, 13 февраля, загорелся автобус. Согласно последней информации источников, в результате данного происшествия никто не пострадал.
Установлено, что пожар вспыхнул неподалеку от дома 35 строения 12 на Ботанической улице в столице Как сообщается, в настоящий момент на месте работают сотрудники пожарной охраны. Данных о пострадавших в результате случившегося в СМИ пока не поступало.
По предварительным данным, возгорание в автобусе возникло из-за короткого замыкания. Подробности инцидента устанавливаются.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.