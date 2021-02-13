Автобус загорелся на севере Москвы

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13 февраля 2021, 12:44 Источник: Telegram

салон автобуса, pixabay.com

На Ботанической улице, расположенной на севере Москвы, в субботу, 13 февраля, загорелся автобус. Согласно последней информации источников, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Установлено, что пожар вспыхнул неподалеку от дома 35 строения 12 на Ботанической улице в столице Как сообщается, в настоящий момент на месте работают сотрудники пожарной охраны. Данных о пострадавших в результате случившегося в СМИ пока не поступало.

По предварительным данным, возгорание в автобусе возникло из-за короткого замыкания. Подробности инцидента устанавливаются.