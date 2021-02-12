В Каргополе мужчина спас из пожара семерых детей

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12 февраля 2021, 11:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ВКонтакте

пожарные, Lidia Mukhamadeeva/Russian Look

В Каргополе Архангельской области мужчина спас из огня семерых детей-дошкольников до приезда на место пожарных. Согласно последней информации источников, пламя охватило двухэтажный жилой дом.

Возгорание было зафиксировано в доме номер 11 на улице Гагарина в Каргополе. Позвонившие в пожарную часть граждане сообщили, что из окон двух квартир, расположенных на первом и втором этажах, видны языки пламени. Кроме того, поступила информация о том, что в доме, где есть дети, хранился газовый баллон.

Пожарные были на месте уже через три минуты, но за это время житель дома – безработный Алексей Вешняков – воспользовался самодельной лестницей, забрался на второй этаж, выбил стекло в своей квартире и вытащил из помещения троих детей-дошкольников. После этого мужчина разбил окно первого этажа, где живет семья его брата, и вынес из пламени еще четверых маленьких детей.

В результате случившегося никто не пострадал.