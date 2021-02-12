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В Брянской области из-за снегопада обрушился купол ледового дворца

, 21:28

В Брянской области из-за снегопада обрушился купол ледового дворца
Фото: сайт СК России

Из-за непогоды и мощного снегопада в Брянской области под тяжестью скопившегося снега прогнулся купол ледового дворца.

В этот момент в помещении находились около 20 сотрудников и 15 тренировавшихся детей. Все они вышли на улицу самостоятельно, никто не пострадал. По факту произошедшего в СУ СК России по Брянской области была организована доследственная проверка. Об этом сообщила официаольный представитель СК России Светлана Петренко.

Она также уточнила, что глава Следкома Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход и результаты проверки инцидента.

Ранее сообщалось, что вице-губернатор Брянской области Резунов уволился после ДТП с участием его сына.

ДВа

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