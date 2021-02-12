В Брянской области из-за снегопада обрушился купол ледового дворца
12 февраля 2021, 21:28
Из-за непогоды и мощного снегопада в Брянской области под тяжестью скопившегося снега прогнулся купол ледового дворца.
В этот момент в помещении находились около 20 сотрудников и 15 тренировавшихся детей. Все они вышли на улицу самостоятельно, никто не пострадал. По факту произошедшего в СУ СК России по Брянской области была организована доследственная проверка. Об этом сообщила официаольный представитель СК России Светлана Петренко.
Она также уточнила, что глава Следкома Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход и результаты проверки инцидента.
Ранее сообщалось, что вице-губернатор Брянской области Резунов уволился после ДТП с участием его сына.
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