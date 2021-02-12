В Нижегородской области с рельсов сошли несколько вагонов товарняка

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12 февраля 2021, 20:39 Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Нижегородской области транспортная прокуратура начала проверку по факту инцидента на железной дороге.

Здесь сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. По предварительным данным, причиной происшествие стало ДТП с участием автомобиля.

В региональном ГИБДД сообщили, что в дежурному поступила информация о том, что внедорожник Land Rover врезался в состав на перегоне между станциями Ветлужская и Шеманиха. Также сообщается, все сошедшие с рельсов цистерны были пустыми.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области с рельсов сошел грузовой поезд с мазутом.