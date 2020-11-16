Во Владимирской области с рельсов сошел грузовой поезд с мазутом

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16 ноября 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото с сайта СКР

Во Владимирской области один человек пострадал в понедельник, 16 ноября, в результате схода с рельсов грузового поезда. Инцидент произошел около 14.42 мск на 238 километре перегона Камешки-Новки в районе станции "Новки-1" Горьковской железной дороги, недалеко от города Коврова.

Произошел сход нескольких вагонов с дизельным топливом. Сначала в МЧС сообщили о сходе с рельсов 12 цистерн с мазутом, нарушении габаритов двух путей.

Оперативные службы, в том числе пожарные расчеты, выехали на место происшествия. На место ЧП также выехала следствен­но-оперативная группа следователей и криминалистов.

В Приволжском следственном управлении на ­транспорте СКР уточнили что сошли 30 из 54 цистерн с мазутом грузового поезда №2617. По данным СКР, проводится проверка, выполняется комплекс меропри­ятий, направленных на установление всех обстоятельств инцидента.