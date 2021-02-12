Автобус столкнулся с пятью легковыми машинами в Подмосковье
12 февраля 2021, 12:43[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
На федеральной трассе М-2 "Крым" в Московской области пригородный автобус столкнулся с пятью легковыми автомобилями. Об этом сообщил в пятницу, 12 февраля, представитель экстренных служб региона.
Уточняется, что авария произошла на 61-м километре трассы М-2 "Крым" в сторону Москвы. В момент случившегося в салоне автобуса находились 30 пассажиров. Информация о пострадавших, причинах и обстоятельствах ДТП сейчас уточняется.
Напомним, ранее сегодня доцент МГУ, кандидат географических наук Павел Константинов заявил, что у москвичей почти нет шансов избежать сегодня обильного снегопада с метелью. Специалист также предупредил о транспортном коллапсе.
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