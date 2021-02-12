Водитель такси сбил пешехода на западе Москвы

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12 февраля 2021, 10:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

такси, pixabay.com

Утром в пятницу, 12 февраля, стало известно о дорожно-транспортном происшествии на западе Москвы. Согласно последней информации, водитель такси допустил наезд на пешехода.

К настоящему моменту установлено, что авария случилась на Мичуринском проспекте в районе дома под номером 74. Уточняется, что водитель такси не справился с управлением, вследствие чего сбил пешехода. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. Движение в районе аварии затруднено на 1 километр.

Данных о том, в каком состоянии находится пострадавший, пока не поступало.