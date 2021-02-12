Автобус с школьниками попал в ДТП в Челябинской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

12 февраля 2021, 09:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

салон автобуса, pixabay.com

Утром в пятницу, 12 февраля, в Сосновском районе Челябинской области автобус, где находились 13 школьников, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107. Согласно предварительным данным, пострадавших нет.

Авария случилась сегодня около 07.30 по местному времени (05.30 по Москве). Установлено, что школьный автобус, который следовал из поселка Полянный в поселок Солнечный, не уступил дорогу другому транспортному средству, вследствие чего произошло столкновение.

В момент ДТП в салоне автобуса находились 13 несовершеннолетних. Сообщается, что дети были осмотрены врачами. Данных о травмах не поступало.