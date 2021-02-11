В США произошло ДТП с участием сотни автомобилей

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11 февраля 2021, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

ДТП в США, Фото: © Twitter

По меньшей мере 5 человек погибли и 36 пострадали в результате крупного ДТП с участием порядка 100 машин, среди которых автобусы и грузовики, в американском штате Техас. Многие из пострадавших до сих пор находятся в автомобилях.

Спасатели помогают им выбраться из машин. Вероятно, будет расти число жертв. Причиной жуткого ДТП могла стать образовавшаяся на дорогах наледь.

Авария произошла на шоссе 35W, соединяющем Форт-Уэрт с соседним штатом, трасса перекрыта в обоих направлениях.