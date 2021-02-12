Двух граждан Узбекистана задержали по делу о финансировании террористов
12 февраля 2021, 07:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники региональных УФСБ задержали в Томской и Новосибирской областях двух граждан Узбекистана по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации.
«В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", входящей в состав протурецкой "Хайат Тахрир аш-Шам"*, в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков», - пояснил собеседник.
По его словам, сейчас разыскивается организатор финансирования на территории Сирии.
Ранее в правоохранительных органах сообщили о подготовке боевиков для терактов на улицах России.
* - Запрещенные в России террористические организации.
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