Двух граждан Узбекистана задержали по делу о финансировании террористов

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12 февраля 2021, 07:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: ФСБ, AlphaSpecnaz/globallookpress.com

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что сотрудники региональных УФСБ задержали в Томской и Новосибирской областях двух граждан Узбекистана по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации.

«В результате проведенных ОРМ по уголовному делу о финансировании террористической группировки "Катиба Таухид валь-Джихад", входящей в состав протурецкой "Хайат Тахрир аш-Шам"*, в Новосибирской и Томской областях задержаны граждане Узбекистана, организовавшие ячейку по сбору средств на нужды боевиков», - пояснил собеседник.

По его словам, сейчас разыскивается организатор финансирования на территории Сирии.

Ранее в правоохранительных органах сообщили о подготовке боевиков для терактов на улицах России.

* - Запрещенные в России террористические организации.