В Сочи осудили подростков, угнавших два мотороллера

Двух сочинских подростков признали виновными в угоне мотороллеров.
Суд приговорил 15 и 16-летнего подростков к одному году лишения свободы условно. В краевом СУ СКР рассказали, что молодые люди были братьями и совершили преступление на улице Макаренко, на пункте проката скутеров.
Следователи установили, что юноши скрытно завели транспортные средства и уехали. Они прокатились по Сочи, после чего оставили мотороллеры на улице Джапаридзе и пешком отправились домой.
Ранее "Аргументы Недели" сообщали об аварии с участием пяти автомобилей в Усть-Лабинском районе Кубани.
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