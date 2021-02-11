В Сочи осудили подростков, угнавших два мотороллера

Аргументы Недели → Происшествия

11 февраля 2021, 16:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Двух сочинских подростков признали виновными в угоне мотороллеров.



Суд приговорил 15 и 16-летнего подростков к одному году лишения свободы условно. В краевом СУ СКР рассказали, что молодые люди были братьями и совершили преступление на улице Макаренко, на пункте проката скутеров.



Следователи установили, что юноши скрытно завели транспортные средства и уехали. Они прокатились по Сочи, после чего оставили мотороллеры на улице Джапаридзе и пешком отправились домой.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали об аварии с участием пяти автомобилей в Усть-Лабинском районе Кубани.