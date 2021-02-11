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Аргументы Недели Происшествия

В Сочи осудили подростков, угнавших два мотороллера

, 16:31 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи осудили подростков, угнавших два мотороллера

Двух сочинских подростков признали виновными в угоне мотороллеров.

Суд приговорил 15 и 16-летнего подростков к одному году лишения свободы условно. В краевом СУ СКР рассказали, что молодые люди были братьями и совершили преступление на улице Макаренко, на пункте проката скутеров.

Следователи установили, что юноши скрытно завели транспортные средства и уехали. Они прокатились по Сочи, после чего оставили мотороллеры на улице Джапаридзе и пешком отправились домой.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали об аварии с участием пяти автомобилей в Усть-Лабинском районе Кубани.

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