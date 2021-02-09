В Краснодарском крае произошла авария с участием пяти автомобилей

8 февраля В Усть-Лабинском районе Краснодарского края, неподалёку от посёлка Двубратского, произошла авария с участием пяти машин: автобуса, бензовоза, грузовика и двух легковых автомобилей.
В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести. По предварительной информации, водитель грузовика с цистерной в условиях гололёда не справился с управлением и выехал на "встречку", где столкнулся с "ПАЗом". От удара бензовоз опрокинулся на бок.
Последствия аварии устраняли 37 человек и 16 единиц техники от Единой Государственной системы ликвидации и предупреждения ЧС. Силами ДРСУ была проведена операция по ограничению розлива нефтепродуктов.
К семи часам утра 9 февраля стало известно, что бензовоз удалось переместить на обочину, течи топлива нет, — поделились в краевом ГУ МЧС. Сотрудники Росприроднадзора выехали на место происшествия для замеров загрязнённости грунта.
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