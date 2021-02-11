Женщина рассказала, почему выдавала кукол за своих детей

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11 февраля 2021, 15:29 [ «Аргументы Недели» ]

кукла, фото: соцсети

Женщина, выдумавшая историю с гибелью детей после родов в Ставрополе, на допросе рассказала, что симулировала беременность с самого начала, не хотела огорчать своего мужа, который очень хотел детей.

Полный текст показаний женщины опубликовал в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Женщине сложно объяснить свои действия, поскольку, с одной стороны, она осознавала, что не беременна, а с другой, не могла себя остановить и перестать притворяться. На мнимом девятом месяце она отправилась в перинатальный центр в Ставрополь. Оттуда женщина позвонила супругу и рассказала, что дети умерли после родов. Она пошла в детский магазин и купила двух "пупсов" за 2,4 тысячи рублей, насыпала в них песок и вернулась домой.

"Что тут можно сказать? У меня слов нет. Теперь это дело семьи. И правоохранительных органов", - написал Владимиров.

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