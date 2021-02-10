На северо-востоке Москвы машина выехала на тротуар и сбила двух пешеходов
10 февраля 2021, 15:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
Днем в среду, 10 февраля, стало известно, что на северо-востоке Москвы автомобиль совершил выезд на тротуар, где сбил пешеходов. Согласно последней информации, в результате аварии есть пострадавшие.
Установлено, что дорожно-транспортное происшествие случилось ранее сегодня на улице Советской Армии неподалеку от дома номер 7.
Согласно предварительным данным, автомобиль выехал на тротуар, где допустил наезд на пешеходов. В результате случившегося травмы получили два человека. Информации о состоянии пострадавших граждан к настоящему моменту не поступало. Детали ДТП уточняются.
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