В Уссурийске снегоуборщик ударил мальчика ковшом по голове, накричал и скрылся

Аргументы Недели → Происшествия 13+

10 февраля 2021, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

полиция, фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В Уссурийске водителя погрузчика привлекли к административной ответственности за дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Мужчина в ходе уборки снега ударил мальчика ковшом по голове, не оказал первую помощь, накричал на него и скрылся.

«Мальчик рассказал, что получил ушибленную рану головы во время движения по тротуару на улице Ленинградской. Водитель фронтального погрузчика, производя работы по уборке снега, при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и случайно задел ребенка ковшом. Сразу после инцидента мужчина выругался на несовершеннолетнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП, не оказав ему помощи», - пояснили в пресс-службе МВД.

В ведомстве отметили, что, пытаясь избежать ответственности, водитель обвинил в происшествии 12-летнего ребенка. Якобы школьник поскользнулся и сам ударился о ковш. Мать ребенка добавила, что мужчина просто накричал на ее сына, и никак не отреагировала на то, что у него пошла кровь.

34-летний местный житель задержан и доставлен в отдел полиции. По данным ГИБДД, у водителя погрузчика отсутствует водительское удостоверение, дающее право управлять самоходными машинами. В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 6 тысяч рублей. Также суд лишил его прав управления транспортными средствами сроком на 1 год.