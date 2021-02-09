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Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре

, 12:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пять человек погибли при пожаре в частном доме в Сыктывкаре
пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

При пожаре в частном доме в Сыктывкаре погибли пять человек. В ГУМЧС по республике Коми утром во вторник, 9 февраля, сообщили, что личности погибших в настоящий момент устанавливают специалисты.

Пожар в частном доме, расположенном на улице Старовского в Сыктывкаре, вспыхнул в 6.10 во вторник. Жертвами возгорания стали пятеро взрослых граждан. Сейчас на месте работают дознаватели.

Подчеркивается, что на место происшествия оперативно прибыли пожарные, однако к этому моменту здание было охвачено пламенем по всей площади. К 07.55 пожар удалось локализовать, вследствие чего была устранена угроза распространения огня на расположенные рядом постройки. 

Причины возникновения пламени устанавливаются.

ЕТ

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