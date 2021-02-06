Два человека погибли при пожаре в десятиэтажном доме в Новой Москве
6 февраля 2021, 15:34[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В десятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар. Согласно последней информации источника в экстренных службах, в результате случившегося погибли два человека.
Уточняется, что возгорание возникло в доме номер 31 в поселке Мосрентген. Уточняется, что в доме горят балконы с первого по девятый этаж. К настоящему моменту поступила информация о том, что пожар в Новой Москве унес жизни двух человек. На месте работают специалисты.
Пока информации о том, что именно стало причиной пожара в многоэтажке не поступало.
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