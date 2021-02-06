Два человека погибли при пожаре в десятиэтажном доме в Новой Москве

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 февраля 2021, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

сотрудник МЧС, Nikolay Gyngazov/Russian Look

В десятиэтажном жилом доме в поселке Мосрентген в Новой Москве произошел пожар. Согласно последней информации источника в экстренных службах, в результате случившегося погибли два человека.

Уточняется, что возгорание возникло в доме номер 31 в поселке Мосрентген. Уточняется, что в доме горят балконы с первого по девятый этаж. К настоящему моменту поступила информация о том, что пожар в Новой Москве унес жизни двух человек. На месте работают специалисты.

Пока информации о том, что именно стало причиной пожара в многоэтажке не поступало.