Самолёт, летевший из Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара

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8 февраля 2021, 16:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В минувшие выходные в воздушном пространстве Кубани произошёл инцидент: у самолёта, летевшего из Сочи в Москву, произошла разгерметизация кабины.



В связи с чрезвычайной ситуацией борт совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Об инциденте в понедельник, 8 февраля, рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.



“По счастью, на борту не было пассажиров. Посадка прошла успешно”, — добавила она.



Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в Сочи самолёт авиакомпании "Nordwind" зашёл на посадку лишь с третьего раза, чем сильно напугал некоторых пассажиров.