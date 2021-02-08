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Аргументы Недели Происшествия 13+

Самолёт, летевший из Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара

, 16:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Самолёт, летевший из Сочи, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара

В минувшие выходные в воздушном пространстве Кубани произошёл инцидент: у самолёта, летевшего из Сочи в Москву, произошла разгерметизация кабины.

В связи с чрезвычайной ситуацией борт совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара. Об инциденте в понедельник, 8 февраля, рассказала начальник управления культуры Ирина Лукинская.

“По счастью, на борту не было пассажиров. Посадка прошла успешно”, — добавила она.

Ранее "Аргументы Недели" сообщали о том, что в Сочи самолёт авиакомпании "Nordwind" зашёл на посадку лишь с третьего раза, чем сильно напугал некоторых пассажиров.

Kub