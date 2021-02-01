В Сочи самолёт не смог приземлиться два раза подряд

Аргументы Недели → Происшествия

1 февраля 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В аэропорту Сочи 31 января произошло происшествие: борт авиакомпании "Nordwind" приземлился только с третьего раза. Это сильно напугало нескольких пассажиров.



Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места событий и рассказали следующее: воздушное судно дважды заходило на посадку и даже коснулось шасси полосы, однако окончательно приземлиться самолёт смог лишь с третьей попытки.



Один из пассажиров после инцидента написал жалобу в Росавиацию, Роспотребнадзор и Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру с просьбой проверить авиакомпанию.