В Сочи самолёт не смог приземлиться два раза подряд

В аэропорту Сочи 31 января произошло происшествие: борт авиакомпании "Nordwind" приземлился только с третьего раза. Это сильно напугало нескольких пассажиров.
Очевидцы опубликовали в соцсетях видео с места событий и рассказали следующее: воздушное судно дважды заходило на посадку и даже коснулось шасси полосы, однако окончательно приземлиться самолёт смог лишь с третьей попытки.
Один из пассажиров после инцидента написал жалобу в Росавиацию, Роспотребнадзор и Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру с просьбой проверить авиакомпанию.
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