СМИ: в Ейске неизвестные обстреляли три автобуса

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что неустановленные личности напали на маршрутные автобусы.
Очевидцы рассказали, что за последние дни обстреляли сразу три транспортных средства, два из которых – в один вечер, в воскресенье, 7 февраля.
Неизвестные при нападении использовали, предположительно, травматическое оружие. "В автобусах находились пассажиры, их жизни были подвергнуты опасности", – уточняет группа ВКонтакте "Транспортная инициатива". При этом информации о пострадавших нет.
Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в Сочи сгорела дорогая иномарка — стоимость автомобиля оценивают в десятки миллионов рублей. Причиной возгорания мог стать поджог.
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