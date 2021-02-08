СМИ: в Ейске неизвестные обстреляли три автобуса

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8 февраля 2021, 16:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«ТРАНСПОРТНАЯ ИНИЦИАТИВА»

В соцсетях и СМИ появилась информация о том, что неустановленные личности напали на маршрутные автобусы.



Очевидцы рассказали, что за последние дни обстреляли сразу три транспортных средства, два из которых – в один вечер, в воскресенье, 7 февраля.



Неизвестные при нападении использовали, предположительно, травматическое оружие. "В автобусах находились пассажиры, их жизни были подвергнуты опасности", – уточняет группа ВКонтакте "Транспортная инициатива". При этом информации о пострадавших нет.



Ранее "Аргументы Недели" писали о том, что в Сочи сгорела дорогая иномарка — стоимость автомобиля оценивают в десятки миллионов рублей. Причиной возгорания мог стать поджог.