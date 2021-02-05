В Сочи сожгли автомобиль стоимостью в десятки миллионов

В Сочи сожгли автомобиль Rolls Royce. Его стоимость оценивают в десятки миллионов.
Инцидент произошёл в ночь на 5 февраля между двумя элитными жилыми комплексами — "Актер Гэлакси" и "Королевский парк". Возгорание могло произойти в результате поджога. Несмотря на то, что спасатели прибыли на место происшествия очень оперативно, элитный автомобиль, Rolls Royce модели Wraith, сильно пострадал: передняя часть машины выгорела полностью.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Предполагаемых поджигателей ищут, - сообщает ресурс "ЧП Сочи".
Эксперты считают, что стоимость подобного автомобиля может составлять от 12 до 22 миллионов рублей.
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