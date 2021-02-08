Водитель автобуса совершил наезд на школьницу в Томске и покинул место аварии

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8 февраля 2021, 13:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

место водителя автобуса, pixabay.com

Водитель автобуса в Томске совершил наезд на тринадцатилетнюю девочку и уехал с места аварии. Соответствующую информацию предоставили днем в понедельник, 8 февраля, в УМВД по Томской области.

Авария случилась на проспекте Фрунзе у дома номер 107. Согласно предварительным данным, 63-летний мужчина-водитель автобуса ПАЗ во время высадки пассажиров не убедился в безопасности граждан и приступил к движению, вследствие чего несовершеннолетняя попала под заднее колесо транспортного средства.

После инцидента водитель покинул место ДТП, однако позже его нашли сотрудники полиции. Девочку доставили в больницу для осмотра.