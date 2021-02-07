Двадцать автомобилей столкнулись на трассе в Свердловской области

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7 февраля 2021, 16:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

дорога, фото: pixels.com

В воскресенье, 7 февраля, на трассе «М5» в Свердловской области произошло массовое ДТП с участием двадцати автомобилей. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

«Тревожная ситуация произошла на территории Сысертского городского округа в районе 182–185 километра федеральной трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск. Вероятно, один из водителей, несмотря на усложнившиеся погодные условия и состояние дорог с ледяным покровом, превысил скорость или его транспортное средство занесло. Из-за резкого торможения столкновение произошло с порядка 20 машинами», - пояснил он.

Отмечается, что на месте аварии образовалась пробка длиной три километра, полицейские организовали реверсивное движение и рекомендуют водителям объезжать этот участок через село Патруши и Арамиль. Горелых добавил, что информация о пострадавших или погибших пока не поступала.

В МЧС уточнили, что на место ДТП был отправлен пункт обогрева. Спасатели отогревают и отпаивают горячим чаем участников аварии, а также оказывают помощь в расчистке участка дороги от поврежденных машин.

Глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских рассказал о втором пункте обогрева для водителей от муниципалитета.