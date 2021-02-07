Загорелся автомобиль в тоннеле на северо-западе Москвы

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7 февраля 2021, 15:45 [ «Аргументы Недели» ]

МЧС, Фото: EMERCOM of Russia/globallookpress.com

В воскресенье, 7 февраля, в Алабяно-Балтийском тоннеле в Москве загорелся автомобиль, движение перекрыто. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Движение в Алабяно-Балтийском тоннеле от улицы Алабяна в сторону Большой Академической перекрыто из-за возгорания автомобиля», - пояснили в ведомстве.

В МЧС отметили, что в тоннеле сгорел автомобиль марки «Газель». Пожар удалось ликвидировать, информации о пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу в Екатеринбурге на 67-м километре автомобильной кольцевой дороге грузовик наехал на двух человек, которые передвигались на снегоходе.