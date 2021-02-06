Два человека погибли в ДТП со снегоходом и грузовиком в Екатеринбурге

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6 февраля 2021, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: e1.ru, inburg.ru

фото с места происшествия, пресс-служба ГИБДД по Екатеринбургу

В ночь на субботу, 6 февраля, в Екатеринбурге 67-м километре автомобильной кольцевой дороге грузовик наехал на двух человек, которые передвигались на снегоходе. Инцидент произошёл недалеко от поселка Медного.

«Грузовик задавил двух человек. Они ехали на снегоходе, к нему были привязаны санки. Ехали по трассе, не по правилам, в крайней правой полосе, без отражающих элементов, попали под фуру», - поделился очевидец.

В городском отделении пропаганды ГИБДД сообщили, что 31-летний водитель снегохода буксировал снегокат с пассажиром. Отмечается, что погибший не обеспечил постоянный контроль за транспортным средством и столкнулся с грузовиком MAN, который ехал в попутном направлении. Полицейские провели освидетельствование водителя грузовой машины на состояние опьянения, по результатам которого опьянение не установлено.

Мужчина рассказал, что в попутном направлении с правой стороны увидел водителя на снегоходе и снегокат, который потерял управления над транспортным средством и выехал на его полосу движения. Он попытался затормозить, но столкновение избежать не удалось.