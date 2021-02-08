В горах в Чечне пропала группа из 14 человек

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8 февраля 2021, 09:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

горы в Чечне, Mikhail Rogozin/Russian Look

В горах Сунженского района Чечни пропала группа, состоящая из 14 человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 8 февраля, предоставил осведомленный сотрудник экстренных служб региона.

Соглачсно последним данным, группа местных жителей в составе 14 человек отправилась в горы и в какой-то момент не вышла на связь. Подчеркивается, что это случилось в районе Бамута – села, которое находится в Серноводском районе Чеченской Республики.

Устновлено, что рано утром люди вышли на сбор черемши и пропали. Организован поиск исчезнувших граждан.