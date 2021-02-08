В горах в Чечне пропала группа из 14 человек

8 февраля 2021, 09:49[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В горах Сунженского района Чечни пропала группа, состоящая из 14 человек. Соответствующую информацию утром в понедельник, 8 февраля, предоставил осведомленный сотрудник экстренных служб региона.
Соглачсно последним данным, группа местных жителей в составе 14 человек отправилась в горы и в какой-то момент не вышла на связь. Подчеркивается, что это случилось в районе Бамута – села, которое находится в Серноводском районе Чеченской Республики.
Устновлено, что рано утром люди вышли на сбор черемши и пропали. Организован поиск исчезнувших граждан.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.