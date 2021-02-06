В Ленинградской области столкнулись два рейсовых автобуса, пострадали пять человек
6 февраля 2021, 16:58[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Ленинградской области в субботу случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов. Согласно последней информации, в результате данной аварии пострадали пять человек.
Уточняется, что ранее сегодня на 44-м километре А-181 "Скандинавия" (участок автодороги "Магистральная") столкнулись два рейсовых автобуса №619 "Девяткино-Гарболово" и №675 "Гарболово-Мега-Парнас". Травмы в ходе ДТП получили 5 человек, из которых двое водителей и три пассажира.
На месте аварии в настоящий момент работают сотрудники МЧС, представители обслуживающей дорогу подрядной организации и врачи скорой помощи. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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