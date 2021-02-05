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После аварии с тремя машинами на МКАД образовалась девятикилометровая пробка

, 16:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

После аварии с тремя машинами на МКАД образовалась девятикилометровая пробка
МКАД, Dmitry Golubovich/Global Look Press

На внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юго-западе столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, из-за чего образовалась серьезная пробка.

Согласно последней информации, авария с участием трех транспортных средств произошла на 35-м километре МКАД. ДТП случилось на внешней стороне автодороги в районе пересечения с улицей Поляны. В результате данного инцидента образовалась пробка длиной 9 километров.

Водителей призывают учитывать вышеуказанную информацию и выбирать пути объезда.

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