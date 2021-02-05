После аварии с тремя машинами на МКАД образовалась девятикилометровая пробка
5 февраля 2021, 16:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Telegram
На внешней стороне Московской кольцевой автодороги на юго-западе столицы случилось дорожно-транспортное происшествие с двумя легковыми автомобилями и грузовиком, из-за чего образовалась серьезная пробка.
Согласно последней информации, авария с участием трех транспортных средств произошла на 35-м километре МКАД. ДТП случилось на внешней стороне автодороги в районе пересечения с улицей Поляны. В результате данного инцидента образовалась пробка длиной 9 километров.
Водителей призывают учитывать вышеуказанную информацию и выбирать пути объезда.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.