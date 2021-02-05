ДТП случилось на пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда в Москве

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5 февраля 2021, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На пересечении Дмитровского шоссе и Ильменского проезда в Москве в пятницу, 5 февраля, случилось дорожно-транспортное происшествие. Согласно последним данным, на дороге столкнулись автомобили.

Уточняется, что из-за аварии проехать в сторону центра города сейчас можно только по левому ряду, водителям советуют выбирать пути объезда.

К настоящему моменту не поступало информации о том, есть ли пострадавшие в результате ДТП. На месте сейчас работают специалисты. Устанавливаются точные обстоятельства и причины случившегося, выясняется, кто стал виновником данной аварии.