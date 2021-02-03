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Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге

, 17:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб в ДТП с маршруткой в Санкт-Петербурге
скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Курортном районе Санкт-Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки. Согласно последней информации, в результате аварии погиб один человек, а еще четверо пострадали.

ДТП случилось в среду, 3 февраля, около 16.45 на Приморском шоссе, не доезжая до Солнечного около 400 метров. Отмечается, что в результате аварии травмы различной степени тяжести получили четыре человека, один из которых впоследствии скончался.

По факту данного происшествия в настоящий момент проводится проверка. Устанавливаются точные обстоятельства и причины ДТП.

ЕТ

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