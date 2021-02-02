Один человек погиб в результате ДТП с машиной ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве

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2 февраля 2021, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Кутузовском проспекте в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, один из которых принадлежит ГИБДД. В результате аварии погиб человек, трое пострадали.

Осведомленный источник в экстренных службах столицы уточнил, что ДТП случилось на Кутузовском проспекте по направлению в сторону центра Москвы после пересечения с Минской улицей. Подтверждается, что одной из столкнувшихся машин являлось транспортное средство сотрудников ГИБДД.

Информации о состоянии трех пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.