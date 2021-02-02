ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

Один человек погиб в результате ДТП с машиной ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве

, 08:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб в результате ДТП с машиной ГИБДД на Кутузовском проспекте в Москве
машина полиции, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

На Кутузовском проспекте в Москве случилось дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, один из которых принадлежит ГИБДД. В результате аварии погиб человек, трое пострадали.

Осведомленный источник в экстренных службах столицы уточнил, что ДТП случилось на Кутузовском проспекте по направлению в сторону центра Москвы после пересечения с Минской улицей. Подтверждается, что одной из столкнувшихся машин являлось транспортное средство сотрудников ГИБДД.

Информации о состоянии трех пострадавших не поступало. Обстоятельства и причины аварии в настоящий момент устанавливаются.

ЕТ

Общество

В Минпромторге предложили ежемесячно переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты

В Минпромторге предложили ежемесячно переводить нуждающимся россиянам деньги на продукты

Минпромторг выступил с инициативой об оказании продовольственной поддержки наиболее нуждающимся категориям россиян. Соответствующее предложение направил в правительство замглавы ведомства Виктор Евтухов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью