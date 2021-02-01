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На трассе в Кировской области машину снесли порывы ветра

, 10:24 [ «Аргументы Недели» ]

На трассе в Кировской области машину снесли порывы ветра
фото с места происшествия, vk.com/meteokirov

На федеральной трассе «Вятка» в Арбитражном районе Кировской области метель и сильные боковые порывы ветра снесли автомобиль на встречную полосу. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 31 января.

Очевидец опубликован соответствующий снимок в паблике «Любительская метеорология в Кирове». Пользователи отметили, что испытывали проблемы с управлением транспортных средств и в других районах города.

Отмечается, что в ночь с 31 января на 1 февраля синоптики прогнозировали штормовой ветер южного и юго-восточного направления со скоростью до 21 м/с. Причиной такого явления стали атмосферные фронты волнового атлантического циклона Олаф.

БА

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