На трассе в Кировской области машину снесли порывы ветра
1 февраля 2021, 10:24[ «Аргументы Недели» ]
На федеральной трассе «Вятка» в Арбитражном районе Кировской области метель и сильные боковые порывы ветра снесли автомобиль на встречную полосу. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 31 января.
Очевидец опубликован соответствующий снимок в паблике «Любительская метеорология в Кирове». Пользователи отметили, что испытывали проблемы с управлением транспортных средств и в других районах города.
Отмечается, что в ночь с 31 января на 1 февраля синоптики прогнозировали штормовой ветер южного и юго-восточного направления со скоростью до 21 м/с. Причиной такого явления стали атмосферные фронты волнового атлантического циклона Олаф.
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