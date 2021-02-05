ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Магадане пенсионерка перевела мошенникам 5,5 миллиона рублей

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Магадане пенсионерка перевела мошенникам 5,5 миллиона рублей
рубли, pixabay.com

76-летняя жительница Магадана, заявила, что потеряла почти 5,5 миллионов рублей после "игр на валютной бирже". В УМВД России по региону сообщили, что по факту случившегося возбуждено дело о мошенничестве.

Гражданка заявила, что в конце декабря прошлого года на номер ее телефона позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании, и предложил собеседнице заниматься торговлей на валютных мировых биржах. Пожилая женщина объяснила, что не имеет подобных навыков, на что ей ответили, что ей поможет консультант, который самостоятельно будет осуществлять ставки и покупки. От гражданки же, по словам звонившего, требуется лишь установить на свой мобильный телефон приложение для удаленного доступа.

После данного действия в качестве взноса со счета женщины списали более трехсот тысяч рублей. Впоследствии мошенники убедили пенсионерку перевести им больше 5 миллионов рублей.

По факту случившегося ведется расследование.

ЕТ

В мире

Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»

Госсекретарь США Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины «Спутник V»

Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу, 5 февраля, заявил, что госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины против коронавируса нового типа "Спутник V".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью