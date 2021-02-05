В Магадане пенсионерка перевела мошенникам 5,5 миллиона рублей

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5 февраля 2021, 15:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

рубли, pixabay.com

76-летняя жительница Магадана, заявила, что потеряла почти 5,5 миллионов рублей после "игр на валютной бирже". В УМВД России по региону сообщили, что по факту случившегося возбуждено дело о мошенничестве.

Гражданка заявила, что в конце декабря прошлого года на номер ее телефона позвонил неизвестный, представившийся сотрудником компании, и предложил собеседнице заниматься торговлей на валютных мировых биржах. Пожилая женщина объяснила, что не имеет подобных навыков, на что ей ответили, что ей поможет консультант, который самостоятельно будет осуществлять ставки и покупки. От гражданки же, по словам звонившего, требуется лишь установить на свой мобильный телефон приложение для удаленного доступа.

После данного действия в качестве взноса со счета женщины списали более трехсот тысяч рублей. Впоследствии мошенники убедили пенсионерку перевести им больше 5 миллионов рублей.

По факту случившегося ведется расследование.