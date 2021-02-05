Милана Тюльпанова объявила о расставании с возлюбленным, так как он оказался «мошенником» и «трижды судимым»

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5 февраля 2021, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Фонтанка.ру

Милана Кержакова, фото Павел Кашаев, globallookpress.com

Только недавно Милана Тюльпанова отдыхала на Мальдивах с возлюбленным Евгением, на райском острове они поженились. Но уже расстались. О расставании с Евгением Милана Тюльпанова заявила в Instagram.

Девушка поделилась с подписчиками, что её возлюбленный оказался «крупным мошенником» и «был трижды судим».

«Ребята, понимаю, что это вам покажется странным, но у меня с Женей больше нет никаких отношений и ничего общего быть не может», — сообщила бывшая жена экс-футболиста Александра Кержакова, дочь экс-председателя петербургского ЗакСа и сенатора Вадима Тюльпанова, скоропостижно скончавшегося в 2017 году.

По словам девушки, её бывший возлюбленный Евгений кидал людей на крупные суммы денег, был пойман за попытку угона автомобиля, отнимал квартиры у пожилых людей.

Поздравляя два дня назад с днём рождения родного брата, Милана Тюльпанова написала: «Женёк, если ты сломаешь ноги моему брату (как ты вчера обещал), то заранее прошу всех обратить внимание на то, кто явился виновником этого инцидента».

Милана Тюльпанова, пережившая скандальный развод с Кержаковым, надеется, что все-таки найдёт своё женское счастье.