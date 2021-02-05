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Аргументы Недели Происшествия 13+

В Уфе нашли пропавшую два дня назад девочку

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Молодежная газета Республики Башкортостан

В Уфе нашли пропавшую два дня назад девочку
полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Утром в пятницу, 5 февраля, стало известно, что одиннадцатилетнюю жительницу Уфы, которая пропала два дня назад, нашли живой. Согласно последней информации, школьница ушла из дома и не вернулась.

Девочка пропала в минувшую среду, 3 февраля. Родители ребенка незамедлительно обратились в полицию с заявлением об исчезновении дочери. Кроме того, родственники школьницы попросили волонтеров оказать помощь в поисках несовершеннолетней.

К настоящему моменту поступила информация о том, что юную жительницу Уфы нашли живой. Подробности ее исчезновения не разглашаются.

ЕТ

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