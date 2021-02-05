На станции МЦК «Андроновка» человек упал на рельсы
5 февраля 2021, 11:39[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Утром в пятницу, 5 февраля, человек упал на рельсы с платформы станции МЦК "Андроновка" на востоке Москвы. Соответствующие данные предоставил сегодня сотрудник экстренных служб столицы.
Согласно последней информации источников, на место происшествия в ближайшее время прибудут спасатели. Подтверждается, что произошло падение пассажира на рельсы, информации о состоянии упавшего человека к настящему моменту в СМИ не поступало.
Отметим, что Андроновка является остановочным пунктом Малого кольца Московской железной дороги, который обслуживает маршрут городского электропоезда – Московское центральное кольцо.
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