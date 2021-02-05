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На станции МЦК «Андроновка» человек упал на рельсы

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На станции МЦК «Андроновка» человек упал на рельсы
МЦК, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Утром в пятницу, 5 февраля, человек упал на рельсы с платформы станции МЦК "Андроновка" на востоке Москвы. Соответствующие данные предоставил сегодня сотрудник экстренных служб столицы.

Согласно последней информации источников, на место происшествия в ближайшее время прибудут спасатели. Подтверждается, что произошло падение пассажира на рельсы, информации о состоянии упавшего человека к настящему моменту в СМИ не поступало.

Отметим, что Андроновка является остановочным пунктом Малого кольца Московской железной дороги, который обслуживает маршрут городского электропоезда – Московское центральное кольцо.

ЕТ

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