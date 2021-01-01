В Москве движение поездов по «фиолетовой ветке» прервано из-за падения на рельсы женщины

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1 января 2021, 13:36 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

В Москве днем в пятницу, 1 января, движение поездов по «фиолетовой ветке» прервано из-за падения на рельсы женщины на станции метрополитена «Котельники».

По данным источника «Интерфакса», около 12:30 женщина по неустановленным причинам упала на рельсы, спасти ее не удалось. Пассажирка погибла.

Очевидцы говорят, что поезда от станции «Котельники» до станции «Жулебино» на Таганско-Краснопресненской линии метро не следовали примерно 40 минут.

Департамент транспорта Москвы ранее сообщил об инциденте с пассажиром на «фиолетовой ветке» метро и прерванном движении на участке «Котельники» - «Жулебино».