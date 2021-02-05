Сотрудника МХТ имени Чехова нашли на работе мертвым

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5 февраля 2021, 10:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

театр, pixabay.com

В минувший четверг, 4 февраля, на рабочем месте скончался сотрудник Московского художественного театра имени Чехова. Согласно последней информации, умершего работника накануне обнаружили коллеги.

Директор театр Марина Андрейкина отметила, что инженер нижней механизации сцены в четверг пришел на работу, переоделся, присел на кушетку и умер. Через 20 минут его нашли коллеги. Уточняется, что признаков насильственной смерти на теле работника не обнаружено, точную причину кончины покажет вскрытие.

В Московском художественном театре имени Чехова выразили сочувствие родным и близким 60-летнего мужчины.