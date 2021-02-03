ТАСС: С худруком «Гоголь-центра» Кириллом Серебренниковым контракт не продлят
3 февраля 2021, 08:22[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Контракт с художественным руководителем театра «Гоголь-центр» Кириллом Серебренниковым заканчивается в конце февраля 2021 года. Департамент культуры Москвы не будет продлевать трудовой договор с худруком, театральным режиссёром Серебренниковым, узнали источники ТАСС.
Сам Кирилл Серебренников подтвердил, что его контракт заканчивается в двадцатых числах февраля.
2 февраля театру «Гоголь-центр» исполнилось восемь лет. Кирилл Серебренников возглавил театр в 2012 году.
В день рождения в театре рассказали о планах на 2021 год. «Гоголь-центр» намерен выпустить ряд проектов, связанных не только с театром, но и с другими видами современного искусства.
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