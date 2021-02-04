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Беременная россиянка «на платной основе» рожала в сугробе

, 17:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REN-TV

Беременная россиянка «на платной основе» рожала в сугробе
роды, фото: pixabay.com

В Гатчине Ленинградской области женщина ночью приехала в перинатальный центр вместе с мужем, однако охранник не пустил беременную внутрь. Она начала рожать прямо на улице. На помощь ей поспешили медики из станции скорой помощи.

К счастью, станция находилась рядом. В результате ребенок появился на свет в автомобиле скорой помощи. Температура воздуха в Гатчине опускалась до -12 градусов.

СК проводит доследственную проверку всех обстоятельств этого инцидента. Как сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области, охранник сказал приехавшим, что надо подъехать к другому входу, который открыт круглосуточно. Но сделать это они не успели.

Как выяснили журналисты, беременная и ее муж приехали из Кировского района на платные роды. В настоящее время их состояние удовлетворительное. Однако не уточняется, вернет ли центр пациентке деньги за роды в снегу.

Ранее сообщалось, что врачи спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких, в выздоровление которой никто не верил.

НС

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