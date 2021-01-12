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12 января 2021, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: из открытых источников

Иркутские врачи спасли беременную женщину со 100% поражением лёгких, в выздоровление которой никто не верил. Ее ребёнок родился здоровым, и доктора называют это чудом.

Оксана Шеломенцева заболела на 32-й неделе беременности. Из симптомов — температура 38, которая держалась три дня, и одышка. Девушка начала лечиться сама, но вирус атаковал все яростнее, ее состояние становилось только хуже. Тогда она сильно испугалась за свою малышку и снова пришла к докторам. После обследования врачи были в шоке, они увидели на КТ 100% поражения лёгких, а ребенок не получал достаточно кислорода, пищет канал Mash.

Медики решили спасти обеих, но понимали, что шансов у матери совсем мало. Роженице сделали кесарево сечение - на свет появилась здоровая девочка, а молодую маму увезли в реанимацию. Оксана пролежала почти два месяца на ИВЛ, и врачи признаются, что в выздоровление девушки не верил почти никто. Но случилось настоящее чудо и мать выжила, чтобы заботиться о своей дочери. Сейчас они обе уже дома и сердечно благодарят врачей, подаривших им жизнь.